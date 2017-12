UMCG experimenteert met aanpak lymfeklierkanker

In het UMCG is een patïent met lymfeklierkanker behandeld met een nieuwe, experimentele vorm van therapie. Door de afweercellen van de patiënt genetisch te veranderen, zodat ze de lymfeklierkankercellen zelf herkennen en vernietigen.

Volgens hematoloog Tom van Meerten reageert de patiënt goed op deze behandeling. Het gaat om iemand met een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.

Het is de vierde patiënt in Nederland die op deze manier is behandeld. De man moet nog twee tot drie weken in het ziekenhuis blijven.