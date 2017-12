UMCG experimenteert met aanpak lymfeklierkanker (update)

In het UMCG is een patïent met lymfeklierkanker behandeld met een nieuwe, experimentele vorm van therapie. Door de afweercellen van de patiënt genetisch te veranderen, zodat ze de lymfeklierkankercellen zelf herkennen en vernietigen.

Volgens hematoloog Tom van Meerten reageert de patiënt goed op deze behandeling. Het gaat om iemand met een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. 'Hij heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.'

Het is de vierde patiënt in Nederland die op deze manier is behandeld. In Amerika wordt de behandeling al langer aangeboden.

Amerika

Voor de therapie haalt het UMCG witte bloedcellen uit het bloed van de patiënt. Die worden naar Amerika gestuurd, waar ze genetisch gemanipuleerd worden. 'Door het dna te veranderen, worden ze geprogrammeerd om de kankercellen aan te vallen', legt Van Meerten uit.

Daarna worden de cellen teruggeplaatst. Dit heeft wel enkele risico's. 'Door de genetische manipulatie ontstaan er ontstekingsreacties. Die veroorzaken koorts, een lage bloeddruk en sufheid. Daarom is het belangrijk om de patiënt goed in de gaten te houden in het ziekenhuis.'

Na vier weken is duidelijk of de therapie werkt. 'En dat is heel erg snel', verduidelijkt Van Meerten. 'Bovendien is er maar een behandeling nodig. In Amerika zijn mensen die na vijf jaar nog leven. Deze therapie zou zelfs tot genezing kunnen leiden.'

Bijwerkingen

De behandeling, die ongeveer 450.000 euro kost, is in Europa nog niet goedgekeurd. 'Er moet nog meer wetenschappelijk onderzoek gebeuren, onder meer naar de bijwerkingen. Daar gaan we dan ook mee door', vertelt Van Meerten.

Tot de behandeling is goedgekeurd, worden in het UMCG dan ook alleen patiënten behandeld via dit onderzoek. Van Meerten hoopt dat de therapie over enkele jaren wordt goedgekeurd en op grotere schaal kan worden aangeboden.