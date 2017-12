Rondje Groningen: Lars Veldwijk gaat door het lint

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur vind je bij RTV Noord een overzicht van de opmerkelijkste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: vergane glorie.

1) Flink wat panden in Het Verdwenen Groningen

Dagblad van het Noorden maakt de balans op: inmiddels staan er 87 panden in hun dossier over Het Verdwenen Groningen. De drie journalisten erachter zijn overigens genomineerd voor Journalist van het Jaar, werd vandaag bekend.

2) Vergane glorie aan de Steentilstraat

Ook op kleinere schaal verdwijnen er stukjes Groningen. In de Steentilstraat in Stad bijvoorbeeld, constateren Maikel en het account Gevelstenen.

3) #ongehoord: jongeren in krimpgebied

Deze zijn al van afgelopen weekend, maar willen we je niet onhouden. NOS op 3 maakt de #ongehoord reeks over jonge mensen die bewust in onze provincie (gaan) wonen. Batoel Hassan (20) trekt krulkoppen naar Appingedam, met haar kapsalon voor krullen. En Colin Vial (23) kocht voor 40.000 euro een huis in Delfzijl.

4) Hier is Stad duurzaam

Waar kan je heen in Groningen als je wilt denken aan je footprint, veganisme, duurzaamheid, biologisch eten en hergebruik? De universiteit heeft er een kaartje voor gemaakt. Wel printen op gerecycled papier graag.

5) Een veilig 2016

Over hergebruik gesproken. Foutje van de politie in Winschoten op Facebouk. De politie wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en veilig 2016.

Ze herstelt het daarna wel met een fraaie nieuwe plaat.



6) King Kong op de Martinitoren

Da's best een geinig plaatje. Hilly Mast, oud-voorzitter van de Universiteitsraad van de RUG, schetst in de bijbehorende tekst een doemscenario voor de Universiteitskrant.

7) Lars Veldwijk door het lint

Freestylevoetballer Tom Vegter ging opnieuw langs bij FC Groningen. Nu om te testen hoe vaak Lars Veldwijk een skippybal kan hooghouden. 'Hij ging door het lint toen hij de skippybal liet vallen', mailde Vegter de redactie. Oordeel zelf:

8) Rampzalig

Kor Dwarshuis heeft op z'n zachtst gezegd geen vertrouwen in de versterkingsoperatie die gaande is in het bevingsgebied...

9) RIP Soxx

Stadsblog Sikkom heeft triest nieuws: poes Soxx, 'de koning' van de Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat in Stad is niet meer...



10) Wad mooi!

Natuurfilmer Ruben Smit is druk bezig met een film over de natuur op de Wadden. En er is al een voorproefje beschikbaar...

11) Lekker op de trekker

Dat is nog eens een entree op het kerstdiner van je school: in pak én met de trekker.

12) FC Groningen (binnenkort) 'Big in Japan'

Wist je dat FC Groningen een gloednieuw Japans Twitteraccount heeft, speciaal voor fans van Ritsu Doan? Net na het aanmaken zijn er drie volgers, maar rond 20.00 uur zijn het er al ruim duizend. En dat met één tweet van Doan. Weet iemand wat hij zegt?

Rondje Groningen is er elke dag om 21.00 uur. Lees hier andere edities.