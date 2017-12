'Oerpony's' vrijgelaten in Drevenbos

De Exmoor pony komt uit het gelijknamige natuurpark in Engeland en is goed bestemd tegen kou (Foto: Dennis Venema)

Mensen die vanaf woensdagochtend over de Kielsterachterweg in Hoogezand rijden, kunnen daar een bijzondere groep pony's zien grazen.

De groep zogenaamde Exmoor pony's uit het gelijknamige natuurpark in Engeland, zijn in het Drevenbos losgelaten om door middel van natuurlijke begrazing het bos op te fleuren.

Verwaarlozing

Bewoners zijn samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Natuurbeheer de drijvende kracht achter het initiatief. Doel is om de verwaarlozing van het bos terug te draaien.

Albert Kuiper van de bewonerscommissie is blij met de aanpak: 'Het is een heel mooi moment. Het bos bestaat bijna 30 jaar en is oorspronkelijk geplant op een boomfeestdag, door dezelfde school die nu de Exmoor pony's loslaat.'

Oerpony's

'Door de bezuinigingen ging het beheer achteruit. Toen zijn we in gesprek gegaan met de gemeente', zegt Kuiper. 'In dit geval worden er pony's losgelaten, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook schapen zijn. Het is in ieder geval erg snel gegaan.'

'Tricky business'

De afgelopen weken heeft Gradiënt Natuurbeheer de afrastering klaargemaakt. Volgens natuurbeheerder Jasper Poot hebben de pony's weinig verzorging nodig: 'Het zijn hele robuuste pony's. Een soort oerpony; ze kunnen namelijk overleven tot -40 graden Celsius.'

'Het vangen is altijd een beetje tricky business. Het zijn twee verschillende groepen die bij elkaar zijn gekomen, dus ze moeten nog even wennen.'

Er komen nog drie pony's bij. Straks grazen in totaal tien Exmoor pony's in het Drevenbos.

