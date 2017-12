Dit theehuis op dijk mag er definitief komen

De bouw van het omstreden theehuis bij Vierhuizen mag doorgaan. De Raad van State vindt het nieuwe theehuis en expositiecentrum op de zeedijk in Vierhuizen prima in het vlakke Groningse landschap passen.

Dat blijkt woensdag uit de definitieve uitspraak.

De Raad veegt alle bezwaren van een vijftal omwonenden, voornamelijk akkerbouwers, tegen het Theehuis Westpolder van tafel. De Raad verwacht niet dat het theehuis drommen bezoekers gaat trekken waardoor de omliggende smalle landbouwwegen verstopt zullen raken.

Initiatiefneemster Carin Duisterwinkel zet in op 5000 bezoekers voor het theehuis per jaar.

Kwelderschuur

Verder vindt het bestuursrechtscollege het theehuis prima in het strenge gemeentelijke en provinciale ruimtelijke beleid passen. Het theehuis en Waddeninformatieruimte komen op een bestaande kwelderschuur waardoor er geen sprake is van extra ruimtebeslag, oftewel nieuwbouw op een plek waar dat eigenlijk niet mag.

Nauwelijks door verstoord

Voor de natuur, met name beschermde trek- en broedvogels in het Waddengebied, maakt de komst van het theehuis ook niet veel uit. Uit een aanvullend natuuronderzoek blijkt dat de vogels er niet of nauwelijks door verstoord worden.

Bovendien ligt het parkeerterrein binnendijks en vormt de entree van het theehuis ook geen onaanvaardbaar obstakel.

Laarzenpad

Er was overigens eerder al natuuronderzoek gedaan voor het 'Kiek op de Diek'-fietspad project. Het fietspad loopt langs het theehuis en vlakbij is het begin en eind van een laarzenpad over het buitendijkse wad.

