Stadsadvocaat aan het werk gezet in koopzondagenconflict Paddepoel

De stadsadvocaat in Groningen gaat de juridische mogelijkheden op een rij zetten om de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel op te lossen.

De gemeenteraad en wethouder Joost van Keulen hebben dat afgesproken. Partijen mogen hun vragen en zelfbedachte oplossingen aan de gemeentelijke advocaat voorleggen.

Debat

Dat hebben in elk geval SP, PvdA en CDA gedaan. Waarschijnlijk gaat het geplande debat over Paddepoel in de raadsvergadering woensdagavond niet door in afwachting van de antwoorden.

Voorwaarden

PvdA, SP en CDA weigeren zich neer te leggen bij het ontheffingenbeleid dat volgens de Vereniging van Eigenaren (VVE) een oplossing is voor het conflict. Kleine ondernemers kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze op zondag dicht mogen blijven. Daarvoor moeten ze wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Als ze zonder ontheffing dichtblijven krijgen ze een boete.

Onvoldoende

Voor een groep winkeliers in het centrum is dat ontheffingenbeleid onvoldoende; zij willen volledige keuzevrijheid. De drie partijen sluiten zich daarbij aan.

Aanpassingen?

De SP en PvdA willen weten of de winkeltijdenverordening zo kan worden aangepast dat Paddepoel wordt uitgesloten van de koopzondag. Het CDA wil dat de stadsadvocaat uitzoekt of winkelcentra kunnen worden verplicht om geen boetes uit te delen.

Het zou volgens de partij een voorwaarde moeten zijn bij de vergunning die een winkelcentrum nodig heeft om op zondag open te mogen.

Drukmiddel

De partijen willen dit soort juridische mogelijkheden als drukmiddel inzetten tegen de Vereniging van Eigenaren. Die moet van hen stoppen met het uitdelen van boetes.

