'Wel vonnis in zaak treinkaping, ondanks beïnvloeding getuigen' (Foto: ANP/Koen van Weel)

In de rechtszaak over de beëindiging van de treinkaping in De Punt in 1977 kan gewoon een vonnis komen, ook al heeft de Staat getuigen beïnvloed.

Dat zegt advocaat Liesbeth Zegveld tegen RTV Drenthe. Ze staat de nabestaanden van de Molukse kapers bij.

Aangifte Ze doet aangifte tegen kopstukken van het ministerie van Defensie, maar wil nog geen namen noemen. Die leidinggevenden zouden ervoor verantwoordelijk zijn dat mariniers uitvoerig werden voorbereid en daarmee ook werden beïnvloed bij de rechtszaak.

Spontane reactie 'Er zijn tijdens de beëindiging opnames gemaakt van het handelen door de mariniers in de trein. Als ze dit horen, verwacht je een spontane reactie. De geluidsbanden bevatten heftig materiaal. Dat wist Defensie ook. Maar doordat ze de banden van tevoren hebben laten horen, is de spontaniteit weggenomen', zegt Zegveld. Toch kan de rechtszaak over de beëindiging van de treinkaping wel gewoon doorgaan, vindt Zegveld. Volgens haar hebben de verhoren wel een goed beeld opgeleverd van wat er tijdens de beëindiging van de treinkaping is gebeurd.