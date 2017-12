Bert Middel wordt herbenoemd tot dijkgraaf

Dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest wordt woendagavond herbenoemd. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Dat gebeurt op een officiele bijeenkomst, waarbij Commissaris van de Koning René Paas Middel beëdigt.

De in de Groninger Oosterparkwijk geboren en getogen Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf. Daarvoor was hij van december 2005 tot december 2011 burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Daarvoor was Middel namens de Partij van de Arbeid vier jaar lid van de Eerste Kamer en dertien jaar lid van de Tweede Kamer.

Lees ook:

- Noorderzijlvest draagt Bert Middel opnieuw voor als dijkgraaf