Lopend Vuur: Ik wil gewoon vlees in mijn broodje hamburger

Fastfoodketen McDonald's komt binnenkort met een veganistische hamburger, de McVegan-burger.

De burger is vanaf volgende week te koop in Zweden en Finland. Welke landen daarna volgen is nog onduidelijk, meldt de NOS.

Verschillende hamburgertentjes in Groningen bieden al wel alternatieve burgers, zoals een visburger, maar veganistische opties zijn er amper.

Steeds minder dierlijke producten

Volgens voedselexperts gaat ons voedingspatroon de komende jaren veranderen. In een duurzame wereld zullen we steeds minder dierlijke producten gaan eten. Tegelijkertijd wordt er wel geëxperimenteerd met 'kweekvlees', vlees dat zónder het slachten van dieren wordt gemaakt.

