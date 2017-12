Huurcommissie ziet aantal zaken ruim verdubbelen

'Nog even de laatste spullen inpakken en dan ben ik weg.' Huurder Arjen Annema vertrekt uit zijn woning uit de Lutkenieuwstraat in Groningen. Hij won een zaak bij de Huurcommissie, maar ziet zich gedwongen om te vertrekken.

Arjen is niet de enige huurder die met succes naar de Huurcommissie is gestapt.

In de afgelopen twee jaar zijn er ongeveer 1.400 zaken behandeld door de Huurcommissie. Dit is meer dan een verdubbeling als we kijken naar de vijf jaar daarvoor. Volgens juridisch adviseur Denise Zonnebeld duurt het hierdoor langer voordat zaken behandeld en afgesloten worden.

Uitkomsten onderzoek

De Huurcommissie is een landelijke organisatie van de overheid, die bemiddelt in conflicten tussen huurders en verhuurders. Uit gegevens van de Huurcommissie blijkt dat de huurkosten gemiddeld met 2.000 euro op jaarbasis naar beneden worden bijgesteld. De onderstaande grafiek geeft een overzicht over hoe vaak de Huurcommissie een uitspraak doet over verschillende onderwerpen.

De voornaamste onderwerpen waar de Huurcommissie op toetst zijn de kale huurprijs en de servicekosten. Laatstgenoemde zijn niet alleen de kosten voor gas, water en licht maar ook voor andere diensten die worden aangeboden door de verhuurder. Deze servicekosten worden gemiddeld met ongeveer de helft naar beneden bijgesteld, een bedrag van pakweg 500 euro per jaar.

Een ander onderwerp is huurverlaging in verband met gebreken. Dit betekent dat als er een gebrek is in de woning, zoals een kapotte CV-ketel, een loszittende trapleuning of iets anders, een huurder hierdoor minder huur hoeft te betalen. Na herstel van de gebreken kan de verhuurder hier een melding van maken en moet de huurder weer de normale huurprijs betalen.

De onderstaande grafiek geeft weer met hoeveel geld de huurprijs en de servicekosten naar beneden worden bijgesteld. De bedragen zijn per maand.

Procedure begonnen

Een van de huurders die naar de Huurcommissie is gestapt, is Arjen Annema. Hij huurt een appartement van Joshua Camera aan de Lutkenieuwstraat, maar gaat verhuizen. 'Ik heb ontdekt dat ik te veel huur betaal in de maand. Daarom begon ik een procedure bij de Huurcommissie', zegt Annema.

'Uit die procedure is gebleken dat ik inderdaad te veel huur heb betaald. Het gaat om ongeveer 3.000 euro per jaar. In principe heb ik niks teruggekregen, maar ik ben zelf gestopt met het betalen van huur. Zo heb ik het kunnen verrekenen met het geld wat ik zelf betaal. Maar als je het niet zo doet, kun je in principe naar je geld fluiten.'

Helaas komt het vaak voor dat een verhuurder vervelend gedrag vertoont. Denise Zonnebeld - Juridisch adviseur

Procedures duren langer

Denise Zonnebeld begon in 2010 juridisch adviesbureau Frently. Het bedrijf helpt huurders die een procedure willen beginnen bij de huurcommissie. 'We zien bij de Huurcommissie dat de uitspraken, maar ook de zittingen veel langer op zich laten wachten dan voorheen. De Huurcommissie is wettelijk verplicht om binnen vier maanden uitspraak te doen.'

'In de praktijk merken we dat zaken tussen de zes en twaalf maanden duren, voordat er eindelijk een uitspraak wordt gedaan.' In een reactie laat de Huurcommissie weten dat het overheidsorgaan zich inspant om geschillen tussen huurder en verhuurder 'zo snel mogelijk te behandelen'.

'Bij de behandeltijd van een zaak bij ons, komen veel factoren kijken. Daarom kunnen we geen algemene conclusies trekken over de oorzaken van behandeltijden in een specifiek gebied', aldus de Huurcommissie.

Treiterijen

'Helaas komt het vaak voor dat een verhuurder vervelend gedrag vertoont, als iemand een procedure tegen hem of haar is begonnen', vervolgt Zonnebeld. 'Bij veel verhuurders loopt het gelukkig niet uit de hand. Maar er zijn een paar verhuurders waarvan wij van tevoren weten dat als er een procedure tegen wordt begonnen, we extra op moeten letten. Dan nemen we ook contact op met de politie.'

'Bij één bepaalde verhuurder weten we dat ze de kamer van de huurder binnenkomen. Dat er gevraagd wordt om de procedure bij de Huurcommissie in te trekken. Ze zijn natuurlijk bang voor een veroordeling in de proceskosten. Ze oefenen druk uit om de zaak te schikken voor een lager bedrag, dan waar ze eigenlijk recht op hebben.'

De klusjesman begon mij te bedreigen en heeft een hamer naar mij en mijn vriendin opgeheven. Arjen Annema - Huurder

Intimidaties

Annema: 'De verhuurder reageerde vrij agressief, toen bekend werd dat ik naar de Huurcommissie was gestapt. Hij was aan het intimideren, heeft een paar keer geprobeerd de sloten te verwisselen en de stroom af te sluiten.'

'Met de klusjesman is het ook heel erg uit de hand gelopen. Die begon mij te bedreigen en heeft een hamer naar mij en mijn vriendin opgeheven. Dat soort praktijken zijn heel vervelend als je gewoon je recht probeert te halen.'

Binnenkort verhuizen

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Door deze wet mogen er tijdelijke huurcontracten afgesloten worden. Het tweede contract moet dan wel een contract voor onbepaalde tijd zijn. Voorheen waren huurcontracten altijd voor onbepaalde tijd.

Annema tekende eind 2016 een huurcontract voor één jaar, en na de uitspraak van de Huurcommissie is hem geen nieuw contract aangeboden. Dit betekent dat hij eind december uit zijn woning moet vertrekken. 'Ik ben nu druk bezig met de verhuizing. Na alle incidenten en het gedoe ben ik er wel klaar mee. Eind deze maand ben ik verhuisd', besluit Annema.

Reactie verhuurder

HNA Vastgoed, de verhuurder van Annema, laat in een reactie weten: 'De eigenaren van het appartementencomplex herkennen zich niet in het beeld dat er enige agressie en intimidatie zou hebben plaatsgevonden. Sterker nog; er is nooit face-to-face contact geweest. Ook herkennen ze zich niet in het verhaal dat er stroom zou worden afgesloten.'

De verhuurder benadrukt dat het een ieder vrij staat om zijn recht te halen. 'Wij betreuren ten zeerste deze zeer vervelende situatie. Bij ons staat een goede relatie tussen huurder en verhuurder voorop', aldus het vastgoedbedrijf.

Lees ook:

- 'Tienduizend extra huizen in Stad, macht pandjesbazen inperken'

- 'Geef malafide huisjesbazen een boete'

- Huurbaas Wim Bulten: 'Extra vergunning voor kamerverhuur is overbodig'

- Zo worden ontevreden huurders in Groningen bedonderd