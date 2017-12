Defensie ontkent beïnvloeding getuigen De Punt

Het ministerie van Defensie spreekt tegen dat het ex-mariniers heeft beïnvloed toen zij onlangs moesten getuigen over de beëindiging van de treinkaping in 1977 bij De Punt.

De beschuldiging komt van advocaat Liesbeth Zegveld, die namens nabestaanden van twee doodgeschoten Zuid-Molukse treinkapers een proces tegen de Staat heeft aangespannen. Ze gaat aangifte doen tegen Defensie vanwege beïnvloeding.

Verhoren mariniers

Woensdag brachten beide partijen een conclusie uit aan de rechtbank in Den Haag, naar aanleiding van de verhoren van elf oud-mariniers. Zij moesten in september en oktober verklaren wat zij hebben gedaan en gezien toen zij een al drie weken durende gijzeling beëindigden.

Zegveld stelt dat hun verklaringen ongeloofwaardig zijn. Dit komt volgens haar omdat de getuigen zijn beïnvloed. Zo beluisterden de mariniers vooraf geluidsbanden van de actie, maar dat was volgens Defensie toegestaan omdat Zegveld transcripts ervan zelf in de media had gebracht.

'Absoluut geen bewijs'

Verder stelt Defensie dat er 'absoluut geen bewijs' naar voren is gekomen dat kapers onrechtmatig zouden zijn geëxecuteerd.

