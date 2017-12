Deel dit artikel:











Omwonenden na schietpartij De Hoogte: 'Dit is niet echt een fijne buurt' (Foto: Martin Nuver/112Groningen) (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Bewoners van de wijk De Hoogte in Stad zijn niet verbaasd over de schietpartij die daar in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond. 'Het gevoel van veiligheid is hier sowieso al vrij ver te zoeken', zegt Tika Mohunlol.

Ze woont in de buurt, maar heeft de schoten zelf niet gehoord. 'Maar het verbaast me niet dat het gebeurd is. Het is wel schrikken, omdat het dichtbij komt.' Donkere parkeerplaats Een Poolse man raakte gewond bij de schietpartij, aan de Zuilen. 'Het is een donkere parkeerplaats. Er wordt al veel ingebroken en er vinden relatief veel incidenten plaats. Kleine incidentjes weliswaar, niet zo als dit', zegt Mohunlol. De politie doet onderzoek naar de schietpartij en spreekt woensdagmiddag opnieuw met het slachtoffer. 'Alles was afgezet' 'Er gebeurt hier van alles', zegt ook Inez Schuitema. 'Ik kon vanochtend niet weg, alles was afgezet. En mijn auto stond binnen het afzetlint. Ik woonde hier nog geen twee maanden en er is al in mijn auto ingebroken.' 'De achterkant van deze flat probeer ik echt te vermijden. Daar is een fietspad dat niet verlicht is, een viaduct ook niet. Ik fiets er liever niet alleen langs. En ook niet met een vriendin.' Het is niet echt een fijne buurt voor kinderen om buiten te spelen Tika Mohunlol 'Het heeft iets onguurs' Volgens Mohunlol moet er wat gebeuren. 'Het is niet echt een fijne buurt voor kinderen om buiten te spelen. Dat heeft puur met de sfeer op straat te maken, het heeft toch iets onguurs. Ik denk dat ze per direct camera's moeten ophangen op die parkeerplaats. En meer verlichting, zodat er ook meer sociale controle kan zijn.'