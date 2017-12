Tbs-verlenging voor man die naaktfoto's maakte van gedrogeerde bejaarde vrouw

De tbs van de inmiddels 58-jarige man die in 1994 werd veroordeeld omdat hij in Roden een 79-jarige vrouw drogeerde en naaktfoto's van haar maakte, wordt met een jaar verlengd.

Over drie maanden wordt bekeken of wel de dwangverpleging van de man kan worden beëindigd.

Slaapmiddel in thee

De man werd 23 jaar geleden door de rechtbank veroordeeld tot een half jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij deed tijdens een bezoek aan een 79-jarige plaatsgenoot slaapmiddel in haar thee.

Nadat de vrouw in slaap was gevallen, ontkleedde hij haar en maakte hij foto's van haar. Voor een vergelijkbaar vergrijp werd de man eerder al eens tot tien maanden cel veroordeeld.

Dwangverpleging

De Asser rechtbank bespreekt over drie maanden of de dwangverpleging van de man kan worden beëindigd. Hiervoor moet de reclassering een maatregelrapport opstellen en onderzoeken of beëindiging mogelijk is en onder welke voorwaarden. De man zou zo zijn vrijheid gedeeltelijk weer terugkrijgen.

Incidenten

De 58-jarige man woont inmiddels zelfstandig, maar onder begeleiding in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daar heeft hij werk en een vriendin. Al twee keer werd de tbs-maatregel voorwaardelijk beëindigd, namelijk in 2004 en 2012. Er vonden echter verschillende incidenten plaats, waardoor de maatregel weer werd hervat.