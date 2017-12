Nog meer gele steentjes in de Groninger binnenstad

Het asfalt in de Brugstraat en de Munnekeholm in de stad Groningen maakt plaats voor gele steentjes. De metamorfose sluit aan op de werkzaamheden in de Astraat.

Ook krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte in beide straten in het centrum. De stoep wordt breder gemaakt en de gemeente plant extra bomen in de straten.

Parkeerplaatsen verdwijnen

Tussen de Turftorenstraat en de Brugstraat verdwijnen bovendien twaalf parkeerplaatsen. Wie zijn fiets kwijt wil, krijgt daar wel meer plek voor. Daarvoor wordt in de directe omgeving extra stallingsruimte gecreëerd.

De plekken bij de A-kerk en bij Minerva zijn nog niet meegenomen in de plannen. Momenteel wordt nog gewerkt aan ontwerpen hiervoor. Het college neemt daarover naar verwachting begin volgend jaar een besluit.

Aanpak binnenstad

De aanpak van de Brugstraat en Munnekeholm is onderdeel van de aanpak van dit westelijke deel van de binnenstad, waar ook de Astraat toe behoort. Die is eerder al op soortgelijke wijze aangepakt. Wethouder Joost van Keulen: 'Ik denk dat het in de Astraat uitstekend gelukt is. En we gaan ervanuit dat het in de Brugstraat en Munnekeholm ook gaat lukken.'

Wat kost het

In totaal gaat het om een investering van bijna twee miljoen euro. Om dit te kunnen betalen laat de gemeente de parkeergarage in de Haddingestraat langer door Interparking exploiteren. De gemeente was van plan de garage over ruim een jaar te sluiten als de parkeergarage van het Groninger Forum opengaat. De garage in de Haddingestraat zou dan een buurtgarage kunnen worden.

Interparking mag nu nog vijf jaar verder; de opbrengst van dit contract gaat naar de herinrichting van de westkant van de stad. Wethouder Joost van Keulen verwacht overigens niet dat de parkeergarage straks concurreert met die van het Forum.

