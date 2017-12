Omwonenden en liefhebbers van de Waddenkust zijn het niet eens met het besluit van de Raad van State. Die staat de bouw van een theehuis toe in de Westpolder.

Het theehuis op de zeedijk in Vierhuizen past volgens het bestuursrechtcollege prima in het strenge gemeentelijke en provinciale ruimtelijke beleid. Het theehuis komt op de plek van een bestaande kwelderschuur en neemt daardoor geen extra ruimte in beslag. Bezwaren van omwonenden zijn van tafel geveegd.

Clown

Uit een aanvullend natuuronderzoek blijkt dat de vogels er niet of nauwelijks door verstoord worden. 'Tja, als je een Grieks beeld een clownsneus geeft, dan verstoor je het ook niet. Dit is echt verpesting van het werelderfgoed en de Waddenkust', zegt waddenschilder Geurt Busser. 'Een Grieks beeld tatoeëer je toch ook niet?'

Schande

Busser vindt het niet kunnen dat juist de instanties die het gebied moeten beschermen dit project financieren. 'Ik schilder hier regelmatig en het is een prachtige kustlijn met allemaal kerkjes. Daar hoort dit frutsel niet bij.'



Een ontwerp van NRJ Architectuur



Teleurstelling

'We moeten ons erbij neer leggen. Maar dit is een hele vervelende ontwikkeling', zegt Jacobien Louwes. Samen met een aantal omwonenden en agrariërs heeft ze bezwaar gemaakt bij de Raad van State. 'Dit gebouw tast echt het landschap aan. Het is een natuurgebied en daar wordt nu een pretpark van gemaakt'.

