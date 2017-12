Versterkingsproef Opwierde-Zuid stilgelegd tot voorjaar 2018; geld voor gedupeerden

Opgeleverde proefwoningen aan de Kastanjelaan in Opwierde-Zuid (Foto: Sven Jach/ RTV Noord)

De versterkingsproef met 64 huurwoningen van woningcorporatie Woongroep Marenland is stilgelegd tot het voorjaar van 2018. Dat staat in een brief die de bewoners vandaag ontvangen.

Woensdagmorgen hebben Woongroep Marenland, het Centrum Veilig Wonen (CVW), aannemer Friso Bouw en huurdersvereniging De Maren besloten dat er nog voldoende perspectief is voor de proef met het versterken van de 64 woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam.

Er is ook gesproken over sloop-nieuwbouw, maar de partijen houden zich vast aan de afspraken die in 2015 met het CVW en de NAM zijn gemaakt. Wel worden enkele versterkingsmaatregelen aangepast.

Geen schuim meer, wel steunstrips

Zo krijgen alle woningen extra steunstrips langs de plafonds om te voorkomen dat de binnenmuren bij een zware aardschok instorten. De 22 woningen die al zijn opgeleverd, krijgen de strips met terugwerkende kracht. Verder stopt de aannemer met het spuiten van schuimbeton onder de vloeren, dat is niet meer nodig.

Schots en scheef geplakt

De afkoelperiode tot het tweede kwartaal van 2018 is nodig omdat de partijen nieuwe keukentafelgesprekken moeten voeren met de bewoners. Ook moet in tussentijd een oplossing worden gevonden voor de steenstrips. Bij de eerste woningen zijn daar veel problemen mee. Zo vallen ze van de gevels af en zijn ze schots en scheef opgeplakt.

De problemen van de steenstrips bij de woningen die al klaar zijn, worden ook pas in 2018 opgelost. Het wachten is op de juiste weersomstandigheden. Op dit moment is het te koud en te vochtig om de strips repareren.

Terugkeren of niet?

Tijdens het bevingsbestendig maken van de huizen, worden de bewoners tijdelijk ondergebracht in wisselwoningen. Op dit moment maken daar twee bewoners gebruik van. Het is nog onbekend wanneer zij terugkeren naar hun eigen huis.

Hoofdpijnkwestie

Het aardbevingsbestendig maken van de 64 huurwoningen maakt deel uit van een proef van acht woningcorporaties in Noord-Groningen en het Centrum Veilig Wonen. Het project bezorgt de partijen al vanaf het begin hoofdpijn.

De eerste acht woningen die zijn versterkt en verduurzaamd zijn in slechte staat opgeleverd. Ook bij de bouw van het tweede en derde woonblok stuitte de aannemer op veel problemen. Woongroep Marenland lastte daarom een bouwstop in, tot de aannemer een verbeterplan had opgesteld en de woningen volgens de eisen zijn opgeleverd.

'Aannemer heeft zijn best gedaan'

Volgens Marenland heeft Friso Bouw zijn stinkende best gedaan en is er een verbeterslag gemaakt. Desondanks zijn er nog te veel problemen met onder meer de steenstrips, waardoor het project toch nog verder wordt opgeschort.

De proef zou in eerste instantie voor kerst 2017 klaar zijn. Wat de vertraging betekent voor een nieuwe opleverdatum is onbekend. Vanaf aankomend voorjaar start behalve het CVW, ook de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de versterkingsoperatie. Er moet onder meer goed gekeken worden naar het aantal wisselwoningen dat beschikbaar is en hoe ze het bouwverkeer gaan regelen.

Bert Vos van het CVW weet nog niet bij wie de kosten terecht gaan komen. 'Als je stil ligt, kost dat geld. Hoe hoog het kostenplaatje wordt en voor wiens rekening dat komt, weten we nog niet. We maken de balans op als het project klaar is.'

Heel vervelend hoe de zaken zijn gelopen Gerke Brouwer - Marenland

Financiële compensatie gedupeerden

Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland: 'Het is heel vervelend hoe de zaken zijn gelopen. Het een valse start. Complimenten voor aannemer Friso Bouw. Ze hebben hard gewerkt aan het verbeterplan. Dus het project gaat door.'

Maar, zegt hij ook: 'Dit heeft veel impact op bewoners. Sommigen zijn twee keer verhuisd en sommigen hebben extra lang tussen de verhuisdozen gezeten. Ze krijgen daarom een financiële tegemoetkoming voor de maanden waarin ze overlast hebben ervaren.'

Dit geldt alleen voor de bewoners van de eerste vier woonblokken. Over de hoogte van het bedrag willen ze geen mededelingen doen.

Instemming

Huurdersvereniging De Maren is blij met de nieuwe gang van zaken: 'Er is goed gehandeld en we staan achter het plan dat nu voorlicht.

Lees ook:

- Proef met versterken huurwoningen Opwierde-Zuid stilgelegd na problemen

- Verhuizing naar tijdelijke woning uitgesteld: 'Slapeloze nachten'

- Veel mis: uitstel voor versterking woningen Opwierde-Zuid