Industrie investeert miljoenen in Delfzijl

'Bedrijven gaan helemaal los. Het is booming.' Delfzijl merkt aan alle kanten dat de economie aantrekt. Bijna wekelijks komen plannen voor miljoeneninvesteringen voorbij op het gemeentehuis, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl.

Het gaat met name om de chemietak. Dinsdag liet AkzoNobel al weten de productie met een kwart te willen uitbreiden. Ook werd bekend dat chemiebedrijf ChemCom miljoenen investeert in onder meer nieuwe opslagtanks.

Grote vraag

Al die bedrijvigheid komt vooral door de aantrekkende economie. Over de hele wereld is vraag naar producten die in Delfzijl worden gemaakt. Maar daarnaast speelt ook de lokale overheid een belangrijke rol in dit succes.

'Lange tijd was onduidelijk wat wel en niet kon in Oosterhorn, het gebied waar de chemische bedrijven zitten. Dat kwam door een vijftig jaar oud bestemmingsplan. Dan gaan bedrijven niet zo snel plannen maken', zegt Rijzebol.

'Onlangs is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, waardoor de regels en mogelijkheden voor iedereen helder zijn. Daardoor gaan bedrijven nu helemaal los.'

Tal van uitbreidingsplannen

Vooral de bedrijven die gelieerd zijn aan de chemie hebben vestigings- of uitbreidingsplannen. Maar ook ideeën voor zonneparken worden steeds concreter. 'Daarnaast zien we steeds meer vergroening van de chemie. De recycling van grondstoffen is booming. Dat gebeurt allemaal in Delfzijl', aldus de wethouder.

Al die bedrijvigheid heeft ook voordelen voor de inwoners. Zo groeit de werkgelegenheid flink, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen al in de regio Delfzijl is het aantal banen met drie procent toegenomen.

Vergroenen

De gemeente Delfzijl hoopt dat bedrijven in 2018 nog meer gaan investeren in vergroening: 'Onze grootste wens is een 100 procent groene economie', zegt Rijzebol. Dat betekent dus minder energie verbruiken, meer groene stroom opwekken en afvalstoffen hergebruiken.

'Als we daar komend jaar de eerste stappen in kunnen maken, ben ik heel blij.'