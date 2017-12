Gezond Verstand Haren stapt uit college om herindeling

Gezond Verstand Haren stapt uit het college van Haren omdat er informatie aan Groningen en Ten Boer wordt gegeven. Met die informatie wordt een voorschot genomen op de herindeling.

De partij heeft wethouder Mariska Sloot haar ontslag laten indienen. 'De werkgroepen met Groningen en Ten Boer zijn de nekslag geweest', zegt fractievoorzitter Meinard Wolters. 'Wij vinden niet dat ambtenaren informatie mogen geven aan de werkgroepen.'

Zes werkgroepen

RTV Noord meldde dat er zes werkgroepen actief zijn die de bedrijfsvoering van de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer in kaart brengen. Haren neemt actief deel aan die groepen. Die groepen nemen een voorschot op de naderende herindeling. Haren is tegen die herindeling.

Wethouder Michiel Verbeek en burgemeester Pieter van Veen zeggen dat Haren geen vaste plaats heeft in de werkgroepen. Haren zou alleen antwoorden geven als er vragen worden gesteld vanuit Groningen en Ten Boer.

'Richting herindeling gedreven'

Gezond Verstand Haren wil dat er helemaal geen informatie wordt gegeven. 'Dat hebben we vorig jaar ook besloten. Daar is een motie over aangenomen', aldus de fractievoorzitter. Omdat Haren toch informatie geeft denkt Gezond Verstand Haren dat de gemeente langzaam maar zeker richting de herindeling wordt gedreven.

'De burgemeester en wethouder Verbeek zeiden eerst niks af te weten van het bestaan van werkgroepen, maar zeggen nu dat ze er wel zijn en dat Haren zelfs aanschuift', betoogt Wolters. 'Het wordt van koffie drinken een broodje eten, en vervolgens wordt het dineren. Er wordt telkens meer gedaan dan wij daadwerkelijk hebben afgesproken.'

Haren speelt oneerlijk

Volgens wethouder Mariska Sloot heeft ze binnen het college altijd gestreden voor het uitvoeren van de aangenomen motie. Dat betekent dus geen inspanningen die leiden tot de herindeling, enkel en alleen het vizier op een zelfstandige gemeente richten.

'Sinds mijn aantreden heb ik elke dag gevochten voor zelfstandigheid', tekent ze op in een verklaring. 'Vrijwel nooit was het college daarin unaniem.' Ze stelt dat er 'oneerlijke politieke spelletjes' worden gespeeld binnen de muren van het gemeentehuis in Haren. 'Ik bedank daarvoor, wij zijn altijd eerlijk en consequent geweest. Ik zal daar niet van afwijken'.

Onderzoek naar burgemeester

Meinard Wolters blijft vanuit de oppositie strijden voor een zelfstandig Haren. Wel wil hij dat er maatregelen worden genomen. 'Er moet direct een onderzoek komen naar de handelswijze van de burgemeester en het contact met Groningen en Ten Boer in het kader van de herindeling moet stoppen.' Wolters twijfelt of de burgemeester de raadsleden wel voldoende op de hoogte heeft gebracht van de ontwikkelingen rondom de herindeling.

