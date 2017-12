Bezoekersaantal Groninger kerken is verdubbeld

Het aantal mensen dat een bezoek bracht aan een van de kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken is dit jaar verdubbeld van 25.000 naar 50.000.

Volgens de stichting is het nieuwe bezoekersrecord met name te danken aan het project 'Het Grootste Museum van Nederland', waaraan de kerken van Middelstum, Pieterburen, Krewerd en Midwolde meededen.

Zomer

Ook een architectuurmanifestatie tijdens de zomermaanden in de kerken van Onderdendam, Bedum, Westeremden en Appingedam zorgde voor extra bezoekers. Het idee is dat de komende jaren veel meer kerken in de zomer geopend zijn.

De Stichting Oude Groninger Kerken beheert aan het eind van dit jaar 88 kerken, twee synagogen, acht losstaande torens en 54 historische kerkhoven.

