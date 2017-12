Nog geen overeenstemming Poiesz en ondernemers Tolbert

De Poiesz supermarkt in Tolbert wil uitbreiden. Daarvoor moeten onder andere de bakker, het kegelcentrum en de snackbar in het dorp wijken. Vooralsnog kunnen de partijen niet tot een overeenstemming komen.

Dat staat in de nieuwsbrief die de supermarkt eind deze week gaat rondsturen.

Geen overeenstemming

De supermarkt wil uitbreiden. Op de huidige locatie kan dat niet, daarom wil de Poiesz verhuizen naar de andere kant van de straat. Niet de gemeente, maar de Poiesz is de kartrekker van het ambitieuze project. Dat moet met de ondernemers om tafel om tot een oplossing te komen, maar dat wil vooralsnog niet vlotten.

'De reacties op dit idee zijn over het algemeen positief', schrijft de Poiesz. 'In de afgelopen weken hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met de ondernemers. Daar is nog geen overeenstemming mee bereikt.'

Onderhandelingen

De grote vraag is: Hoe ver is de Poiesz bereid te gaan voor dit project? De ondernemers moeten uitgekocht worden, maar daarvoor moet de supermarkt met geld over de streep komen. Daarnaast willen de ondernemers weten waar zij, mochten zij groen licht geven voor het project, aan toe zijn.

De onderhandelingen worden in het nieuwe jaar hervat. 'We hebben ieders wensen en eisen geïnventariseerd. In januari of februari zullen vervolggesprekken plaatsvinden. Het is nog geen gelopen koers!'

