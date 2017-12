Kandidaat Groninger van het Jaar uitgelicht: Max Holthausen

Cabaretier Freek de Jonge, presentatrice Janine Abbring en ondernemer Max Holthausen zijn genomineerd voor de titel Groninger van het Jaar. We stellen de kandidaten deze week één voor één in een filmpje aan je voor. Nu: Max Holthausen.

De 18-jarige ingenieur Max Holthausen uit Hoogezand wordt in 2017 even wereldberoemd als hij het Model S. van automerk Tesla 'hackt'. Dat maakt de duurzame, vernieuwende auto nog zuiniger. Wereldwijd schreef de pers over het verder verduurzamen van een groene auto. Het is een project waarmee Holthausen niet alleen zichzelf, maar ook het bedrijf Holthausen uit Hoogezand op de kaart zet.

Even voorstellen, Max Holthausen:



En wat vindt Holthausen zelf van zijn nominatie? Dat zie je in dit filmpje:



