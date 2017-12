Geen straf voor 'verwarde man' die met geweld een tas stal

Een 37-jarige man uit Burundi krijgt geen verdere straf voor het met geweld stelen van een tas. In augustus probeerde de man op het Stationsplein in Groningen een vrouw van haar schoudertas te bestelen.

Daarbij sloeg hij het slachtoffer in het gezicht.

De rechtbank besloot de man geen straf op te leggen omdat hij mogelijk in een psychose verkeerde.

Omstander

De 37-jarige man vertrok in augustus plots vanuit zijn woonplaats in Duitsland richting Groningen. Op het Stationsplein ging hij naast de vrouw staan, pakte haar hand vast en sloeg haar in het gezicht, zo bleek tijdens de rechtszaak.

Vervolgens trok hij aan het hengsel van haar schoudertas. Een omstander greep in, waarna de man kon worden aangehouden.

Verward

Getuigen omschreven de man als 'verward' en ook op het politiebureau kreeg niemand contact met hem. Uiteindelijk zat de man twintig dagen in voorarrest. Dat vond de officier van justitie voldoende.

Ook de rechter ontsloeg hem om die reden van verdere rechtsvervolging. De man woont inmiddels weer bij zijn vrouw in München.

