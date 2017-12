Opgebrande pand van EP Kuiter in Musselkanaal wordt gesloopt

Het voormalige pand van EP Kuiter, dat ruim anderhalf jaar geleden is opgebrand, staat op de nominatie om gesloopt te worden.

De gemeente Stadskanaal en de eigenaar, stichting Heereweegen, zijn daarover met elkaar in onderhandeling. Er ligt een plan klaar om na de sloop woningen te bouwen.

40 woningen terug

Die woningbouw wordt uitgevoerd door woningcorporatie Lefier en maakt onderdeel uit van het plan van sloop en nieuwbouw in Musselkanaal. Ruim 80 woningen van de corporatie gaan tegen de vlakte, en er komen zo'n 40 woningen voor terug.

Vervuilde grond

Onderdeel van die onderhandeling is de sanering van het terrein. In een ver verleden zat er op deze plek aan de Marktstraat een verfwinkel, en twee onderzoeken hebben aangetoond dat de grond vervuild is.

Wie betaalt?

De kosten van de sanering worden geschat op 15.000 euro. 'Er wordt met de stichting onderhandeld', geeft woordvoerder Henriëtte Heeringa van de gemeente Stadskanaal aan. De vraag wie die saneringskosten gaat betalen, is onderdeel van die onderhandelingen.

'Huidige puist'

Namens stichting Heereweegen geeft makelaar Richard Bouwmeester dat hij goede hoop heeft dat er begin volgend jaar een akkoord ligt. 'Onze inzet is dat de huidige puist zo snel mogelijk weggehaald worden', zegt hij. 'We willen samen met de gemeente en Lefier op zoek naar een oplossing.'

