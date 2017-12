Djurgardens IF neemt FC Groningen-talent met heimwee over

De 17-jarige Hampus Finndell tekent een vierjarig contract bij de Zweedse club Djurgardens IF. De talentvolle middenvelder was jeugdspeler van FC Groningen, maar door heimwee en familie-omstandigheden liet de FC hem terugkeren.

Dat gebeude dit najaar. In Zweden mocht hij zich beraden op zijn toekomst, die met Djurgardens een nieuw hoofdstuk krijgt. Finndell had nog een doorlopend contract bij FC Groningen, maar dat is ontbonden. Wel is een doorverkooppercentage bedongen.





Finndell kwam in januari 2016 als 15-jarige jongen naar FC Groningen en werd gezien als een groot talent. Voor zijn komst naar FC Groningen had hij al stages bij een aantal Europese topclubs gelopen.

Hij speelde wekelijks bij Jong FC Groningen en maakte in september zijn officieuze debuut in het eerste elftal, tegen Sankt Pauli.

