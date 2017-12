Noord Vandaag: 'De provincie wordt één grote bouwput'

Discussie in Ten Boer, vertraging in Appingedam: het heeft allemaal te maken met de versterkingsoperatie in onze provincie. 'Je ziet het dorp na dorp. De provincie wordt één grote bouwput', zegt verslaggever Mario Miskovic in Noord Vandaag.

In Ten Boer was dinsdagavond een informatiebijeenkomst over de plek waar zestig wisselwoningen komen te staan. 'Het ging er vrij stevig aan toe, het was een emotionele avond', zegt Miskovic. (7:39)

In Appingedam balen de bewoners ervan dat de versterking van de wijk Opwierde-Zuid vertraging oploopt. (6:53)

Verder in Noord Vandaag:

- Wethouder Mariska Sloot is uit het college van Haren gestapt. Ze wil niet dat Haren fuseert met Groningen en Ten Boer. 'Wat mij betreft is het over, ik ga niet meedoen aan liegen. Ik wil de mensen in Haren en mijn kiezers recht in de ogen kunnen aankijken.' (1:11)

- Rob Mulder ging naar Pekela, voor het verhaal van een bijzonder huwelijk. (12:07)

- De 18-jarige ondernemer Max Holthausen is een van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar. 'Ik had het echt niet verwacht.' Hij is gestopt met school, maar volgens zijn vader Carl is dat helemaal niet erg. 'Een echt vak leer je niet op school, maar in de praktijk.' (16:55)

- Een nieuwe aflevering van de quiz 'Wel is dit?' (21:30)

