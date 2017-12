Verslavingszorg Terwille betaalt eigen risico cliënten

Verslavingszorg Terwille wil het eigen risico voor cliënten die het wat minder hebben betalen.

'Herstel leidt voor elk mens uiteindelijk tot een betere toekomst. Wij willen dat voor iedereen mogelijk maken.' Dat zegt de directeur van de GGZ-instelling, Erik de Vos.

Eerlijke kans op herstel

'Er zijn steeds meer Nederlanders die zorg mijden om financiële redenen, ook in de verslavingszorg. Deze mensen willen wij een eerlijke kans geven op herstel', zegt De Vos.

Terwille helpt mensen met een verslaving, vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en mensen die te maken hebben met loverboys.



Inkomenstoets

Vanaf één januari 2018 moet dit initiatief ingaan. Cliënten die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een inkomenstoets inleveren. Wanneer hun inkomen onder het sociale minimum zit, kan hun eigen risico vergoed worden door Terwille.



Voorwaarde: behandeling afmaken

Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de cliënt de behandeling moet afmaken. Na de behandeling wordt de 385 euro aan eigen risico gestort op de rekening van de cliënt.



38.500 euro

Omdat het gaat om zorgmijders die op dit moment niet bij Terwille aankloppen, is het lastig om in te schatten hoeveel mensen hier gebruik van gaan maken. 'We zetten in op honderd mensen', zegt De Vos.

'Dat komt neer op dik 38.500 euro. Door onze christelijke signatuur hebben we een grote achterban die we vragen om dit fonds te vullen. Ook hebben we nog geld over uit een ander fonds dat we hiervoor willen gebruiken.'

Extraatje

Ook wanneer de cliënt het eigen risico dat jaar al betaald heeft aan andere zorg, wordt het geld na de behandeling op de rekening gestort. 'Dan zou dit geld dus gezien kunnen worden als een extraatje, maar dat moet natuurlijk niet de beweegreden zijn', zegt De Vos.

Finaciële recherce

'We zijn niet van de financiële recherche, dus dat gaan we niet na. Ook als het aan andere zorg is opgegaan, is het moeilijk voor deze mensen geweest dat te betalen', zegt De Vos.

Toch zijn de voordelen groter, zegt hij: 'ze hebben in elk geval wel het traject helemaal doorlopen, en dat hadden ze anders zonder de bijdrage niet gedaan. Dat is het belangrijkste.'