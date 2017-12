Heeft de stad de regels voor evenementen op de Drafbaan nu wel op orde?

De gemeente Groningen doet opnieuw een poging om tot een bestemmingsplan voor de Drafbaan in het Stadspark te komen.

De Raad van State vernietigde twee eerdere bestemmingsplannen. De hoogste bestuursrechter had kritiek op de evenementenregeling voor de drafbaan. De regeling was niet goed onderbouwd en ook miste de raad duidelijkheid over de aanvangstijden en de meetmethode van geluid.

Duur muziekevenementen wel of niet belangrijk?

Ook was voor muziekevenementen niet omschreven hoe lang ze maximaal mogen duren. Dit is allemaal wel belangrijk omdat omwonenden vaak klagen over geluidsoverlast door evenementen op de Drafbaan.

De gemeente heeft het bestemmingsplan aangepast en denkt dat het plan zo voldoet. Overigens blijft de gemeente erbij dat voor muziekevenementen niet omschreven hoeft te zijn hoe lang ze mogen duren. Dit zou alleen bij dance-evenementen hoeven, omdat die overlast geven.

'Belangrijk voor werk en economie'

De gemeente wil overigens ook geen maximale duur voorschrijven voor muziekevenementen, omdat ze 'een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners van stad en regio' vervullen. Zo'n evenement levert 'een bijdrage aan de stedelijke economie, met name de werkgelegenheid'.

De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen. Omwonenden kunnen daarna beroep instellen bij de Raad van State.

