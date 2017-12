Stadjer mishandelde vriendin: 'Ik word je nachtmerrie'

Voor het mishandelen van zijn – inmiddels – ex-vriendin is een 23-jarige Groninger veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur. De man mishandelde haar tijdens hun relatie meerdere keren.

De mishandelingen vonden plaats in zijn woning en in Assen, waar de vrouw woont. Volgens de Groninger heeft hij tijdens hun één jaar durende relatie slechts één corrigerende tik uitgedeeld.

Kwaad tot erger

'Het begon met woorden en ging van kwaad tot erger. We hebben geduwd en getrokken, maar ik heb haar nooit mishandeld.' De verklaringen van zijn vriendin omschrijven echter anders. De man zou onder meer haar keel hebben dichtgeknepen, haar aan haar haren hebben getrokken en haar meerdere keren hebben geslagen en geduwd.

WhatsApp

Ook stuurde de Groninger zijn vriendin via WhatsApp dreigementen als 'Ik word je nachtmerrie' en 'Ik ga je doodmaken'. De officier van justitie gaf aan geen enkele twijfel te hebben over de betrouwbaarheid van de verklaringen en noemde het een 'ongezonde en gewelddadige' relatie. De man is al eens eerder veroordeeld vanwege huiselijk geweld.

Proeftijd

Naast de werkstraf kreeg de Groninger door de rechter ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken opgelegd met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet hij zijn ex-vriendin 900 euro betalen.