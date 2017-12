Stad bindt strijd aan met gedumpte vuilniszakken

De gemeente Groningen is begonnen met de aanpak van zwerfvuil. Het gaat vooral om vuilniszakken die naast de ondergrondse containers worden gezet.

Wethouder Joost van Keulen moest hiermee aan de gang van de gemeenteraad, nadat duidelijk werd dat de stad voorlopig geen diftar (betalen per afvalzak of per gewicht) invoert. Voor diftar was geen politieke meerderheid te vinden.

Campagne

Inmiddels is bekeken bij welke containers de meeste vuilniszakken worden gedumpt. Binnenkort gaat de gemeente in die buurten in overleg met bewoners en corporaties over mogelijke oplossingen. Daarnaast komt er een campagne over afvalgedrag die ook duidelijk maakt dat er boetes staan op afval dumpen. Extra handhavers moeten de komende twee jaar letten op de wijken met veel zwerfvuil.

Voorlichting

Milieustewards van de gemeente hielden zich het afgelopen jaar ook bezig met het voorkomen van zwerfafval, onder meer door voorlichting op basisscholen.

De gemeente probeert Stadjers verder zover te krijgen dat ze meer afval scheiden, met name GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Dit gebeurt met voorlichting en door het plaatsen van meer of grotere papier-, glas-, en textielbakken. Ook studentenflats krijgen meer van dit soort voorzieningen.

Lees ook:

- Deur naar diftar in Stad staat nog op een kier

- Afval betalen per kilo of zak? Diftar in Stad lijkt van de baan