Bewoners Opwierde Zuid: We gaan van verbazing naar verbazing

'We hebben lang in een wisselwoning gezeten en nu willen ze ons huis weer verstevigen. Wanneer houdt het op?'

Eltje Nienhuis woont in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam. Hij en andere wijkbewoners hebben woensdag per brief te horen gekregen dat de proef om 64 huurwoningen van woongroep Marenland in die wijk te versterken, voorlopig is stilgelegd.

'Dit had ik nooit verwacht', zegt Nienhuis. 'We gaan van verbazing naar verbazing.' De woning van Nienhuis is al versterkt en dat is niet probleemloos verlopen. In zijn huis moet nu alsnog een extra steunstrip aan het plafond worden geplaatst. 'Wij zitten niet te wachten op nieuwe overlast. Ik heb gelezen dat we wel compensatie krijgen. Geld is leuk, maar uiteindelijk heb je het over veiligheid. Ik heb een gezin en we moeten gewoon veilig kunnen wonen.'

