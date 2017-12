Stad volgt proef met energieopwekkende geluidsschermen op de voet

(Foto: VIA Drupsteen)

De gemeente Groningen ziet wel wat in geluidsschermen die energie opwekken. 100% Groningen opperde om langs de nieuwe zuidelijke ringweg dit soort geluidsschermen te plaatsen naar het voorbeeld van de schermen aan de A59 bij Den Bosch.

Die schermen zijn voorzien van cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Volgens de partij is er langs de ringweg in totaal 45 kilometer beschikbaar voor dit soort geluidsschermen. Die zouden 14.000 huishoudens van energie kunnen voorzien.

Ambitie

Burgemeester en wethouders zeggen dat de schermen passen bij de ambitie die de stad al heeft uitgesproken. Duurzaamheid moet vanaf 2020 bij alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten worden meegenomen. Het college volgt de proef van de schermen bij de A59 dan ook op de voet.

Aardwarmteproject

100 procent Groningen kwam met het plan nadat het aardwarmteproject van de stad mislukte. De partij is altijd tegen dat project geweest waarbij huizen met warmte uit de diepe ondergrond zouden worden verwarmd.