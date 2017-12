Deel dit artikel:











Gaan scooters ook in Groningen van fietspad naar rijbaan? (Foto: Flickr / FaceMePLS (creative commons))

De stad moet onderzoeken of scooters in Groningen beter op de rijbaan kunnen in plaats van op het fietspad.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

De Tweede Kamer vindt dat gemeenten hier zelf over mogen beslissen. De stad Amsterdam had hierom gevraagd. Schonere lucht De stadse raad wil nu dat burgemeester en wethouders uitzoeken of fietsers in Groningen er baat bij hebben, doordat de lucht om hen heen schoner wordt. Ook moet duidelijk worden of de verkeersveiligheid erop vooruitgaat. Wethouder Paul de Rook wil best onderzoeken wat mogelijk is. Maar hij zegt wel: 'Groningen is geen Amsterdam; wij hebben veel minder vrijliggende fietspaden.' Vervuilende scooters Het college moet van de raad ook nog bekijken of vervuilende scooters op korte termijn uit een groot deel van de binnenstad geweerd kunnen worden.