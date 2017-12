Deel dit artikel:











Weg is vrij voor woningen op Suikerunieterrein (Foto: Gemeente Groningen)

Niks staat de bouw van de eerste 550 woningen op het Suikerunieterrein in Groningen meer in de weg; de raad stemde er woensdag unaniem mee in.

Op het terrein verrijst de nieuwe woonwijk De Kreken. In 2020 begint de bouw. De wijk krijgt geen gasaansluiting: alle energie moet duurzaam worden opgewekt. De ontsluiting van de wijk moet nog worden geregeld. Er moeten verbindingen voor zowel auto's als fietsers worden aangelegd richting verschillende delen van de stad. Sociale huurwoningen De SP vroeg wethouder Van der Schaaf toe te zeggen dat zeker veertig procent van de nieuwe huizen sociale woningbouw wordt, maar de wethouder vindt het niet haalbaar om zo'n percentage vast te leggen. Ook binnen de raad kreeg de SP er de handen niet voor op elkaar. Van der Schaaf benadrukte dat het streven er wel is om relatief veel sociale huurwoningen te bouwen op het Suikerunieterrein. Uiteindelijk kunnen op het Suikerunieterrein vierduizend woningen komen, verwacht de wethouder. Bereikbaarheid Om de wijk goed bereikbaar te maken voor fietsers, moet er echter nog wel wat werk verzet worden. Totale kosten voor het verbeteren van de infrastructuur: tien miljoen euro. In 2020 wordt dus gestart met de bouw van de eerste 550 woningen. Tussen 2020 en 2025 wordt ook gewerkt aan een beter fietspad tussen de Suikerfabriek en de binnenstad. Duurzaamheid is het sleutelwoord bij het bouwen van de nieuwe wijk. Lees ook: - Raad Stad ziet 'De Kreken' zitten, maar ontsluiting baart nog zorgen

