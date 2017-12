Burgemeester Haren: 'Een bestuurlijke crisis werkt nooit positief, dus tel uw zegeningen'

'De bestuurlijke crisis die ontstaat, is zorgwekkend en levert onrust op. Ook richting Den Haag.' Zo reageert burgemeester Pieter van Veen op het bericht dat Gezond Verstand Haren uit het college stapt.

'Een dergelijke ontwikkeling werkt nooit positief. maar de principes van ex-wethouder Sloot wegen zwaarder. Dat standpunt moet ik helaas respecteren.'

Gegevens delen

Gezond Verstand Haren verlaat het college omdat er volgens de partij tegen de afspraken in informatie wordt gedeeld met mogelijke fusiegemeenten Groningen en Ten Boer. Van Veen stelde maandag dat Haren geen vaste plek heeft in de werkgroepen en dat er geen beleidsstukken worden gedeeld.

'Toch hebben zij daar kritiek op, want zo zouden we een herindeling voorbereiden. Maar op grond van de gegevensverstrekking is die herindeling nog lang niet voltooid. Dit is puur bedoeld om inzicht te krijgen in welke systemen we gebruiken en met welke bedrijven we werken. We beantwoorden slechts vragen van andere gemeenten.'

Niet to the point

De kritiek van Sloot dat het college eerder geïnformeerd had moeten worden over de werkgroepen, legt Van Veen naast zich neer. 'Ik wist dat ze bestonden, maar welke er waren en welke informatie wij aan ze verstrekten, hoef ik allemaal niet te weten. Dat heb ik dus ook niet gemeld. Dat vond ik niet to the point.'

Politieke spelletjes

Sloot schetste verder een cultuur van achterkamertjespolitiek in Haren. Volgens haar worden er 'oneerlijke politieke spelletjes gespeeld en wordt soms zelfs keihard gelogen.' Ook in dat beeld herkent Van Veen zich niet. 'Dan moet ze met concrete voorbeelden komen. Ik heb er geen idee van dat zoiets gebeurde. Althans, vanuit mijn positie als burgemeester heb ik daar nooit aan meegewerkt.'

Of de herindeling nu dichterbij gekomen is? 'Net wat ik zei: politieke onrust werkt niet positief, dus tel uw zegeningen.'

