Curator moet beslissen over toekomst voetbalvereniging Kiel-Windeweer

De toekomst van voetbalvereniging Kiel-Windeweer ligt in handen van de curator. De vereniging is door de rechtbank woensdagmiddag in staat van faillissement gesteld. Maar of dit faillissement ook doorgaat, is nog maar de vraag.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer vroeg begin december het faillissement van de voetbalvereniging aan. Door niet betaalde veldhuur heeft de vereniging een schuld van ongeveer 13.000 euro opgebouwd. Ook zijn er veel proceskosten gemaakt door verschillende rechtzaken tussen de partijen.



Onenigheid over clubhuis

Maar dat is niet het enige wat speelt tussen de gemeente en de club. Zo is er al jaren sprake van een verstoorde verhouding tussen enerzijds de gemeente en Stichting 't Woldhuus en anderzijds de voetbalvereniging Kiel-Windeweer. De partijen kunnen het niet eens worden over van wie het clubhuis 't Woldhuus is.

De voetbalvereniging zegt de oudste rechten te hebben, omdat 't Woldhuus in de jaren 70 van de vorige eeuw is neergezet als voetbalkantine. Later is die kantine met hulp van de gemeente uitgebouwd tot dorpshuis. Ook heeft de voetbalvereniging tienduizenden euro's in het pand gestoken, zegt voorzitter André Kruijer.

Om aan een langslepend conflict een einde te maken, vroeg de gemeente het faillissement aan.

Niet zeker

Het is nu aan de curator en de rechter-commissaris of het faillissement ook daadwerkelijk uitgesproken wordt. Dat dit nog niet zeker is, erkent ook Wim Meeldijk. Hij is de voorzitter van Stichting 't Woldhuus. 'We zijn blij met de uitspraak dat de club nu in staat van faillissement is gesteld. Toch houden we een slag om de arm, we zijn pas blij als we alle troeven in handen hebben.'

Daarmee doelt Meeldijk op zeggenschap over het clubhuis.



Schulden afbetaald

De voetbalvereniging is vooral boos over deze uitspraak van de rechtbank. 'We hebben al 30.000 euro overgemaakt naar de gemeente. De schulden van de achterstallige veldhuur zijn betaald, plus de proceskosten die we nog moesten betalen', zegt voorzitter Kruijer.

'Aanzienlijk bedrag'

Dit bevestigt ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 'Er is inderdaad een aanzienlijk bedrag op de rekening van de gemeente gestort. We wachten nu het oordeel van de curator af', zegt woordvoerder Joost Koedam.

Komende vrijdag heeft de voetbalvereniging een gesprek met de curator.

