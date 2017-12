Stad gaat onderzoek doen naar scholen in Meerstad en Engelbert

Er gaat een onderzoek komen naar basisschool De Driebond in Engelbert en samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad. Ondertussen kan scholengroep O2G2 zich opmaken voor de bouw van een nieuwe school in Meerstad.

O2G2 krijgt honderdduizend euro om de nieuwe school voor te bereiden. De school moet er eind 2019 staat.

Neusje van de zalm

Het onderzoek komt er vanwege die nieuwe openbare school. Die moet het neusje van de zalm worden, als het aan het gemeentebestuur ligt. De huidige basisscholen zijn bang dat dit ten koste gaat van de huidige scholen.

Schimmelschool

De school Meeroevers in Meerstad moet nog jaren wachten op nieuwbouw. De directie van de school is bang dat leerlingen naar de nieuwe school gaan. Meeroevers zit in een gebouw met lekkage en schimmelvorming en wordt ook wel de 'schimmelschool' genoemd. Onderwijswethouder Ton Schoor moet nu aantonen waarom eerst een nieuwe school gebouwd wordt, voordat de schimmelschool een nieuw onderkomen krijgt.

Ton Schroor

Tijdens de raadsvergadering nam de wethouder al een voorschot. Er zou namelijk eerst een tweede school moeten komen om alle leerlingen in Meerstad op te kunnen vangen. 'Als we Meeroevers in een nieuw jasje steken, is het geld op. We willen de leerlingen spreiden. Zodra de nieuwe school er is, starten we gelijk met de bouw van Meeroevers.'

Sluiting Engelbert

Als de nieuwe school er staat en de bouw van het nieuwe onderkomen van Meeroevers is begonnen, wil schoolbestuur O2G2 school de Driebond in Engelbert sluiten. Dat is tegen het zere been van de dorpsbewoners, want die vrezen voor de leefbaarheid als de school verdwijnt. Daarom wil de raad weten wat het effect van sluiting is op Engelbert.

Niet nieuw

Schroor laat weten dat de discussie over het opheffen van een school vooral gevoerd moet worden met het schoolbestuur, in dit geval O2G2. 'Overigens is ons door de overlevering altijd verteld dat Meerstad de oplossing is voor Engelbert.' Waarmee Schroor wil aangeven dat er al langere tijd gesproken wordt over het verdwijnen van de Driebond. 'Als de school daar open moet blijven, zal er fors geïnvesteerd moeten worden.' De gesteldheid van de school laat namelijk te wensen over.

Voor 1 april 2018 moet het onderzoek naar de beide scholen zijn afgerond.

