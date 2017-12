Soap 'Leek en de camperplekken' is ten einde

De gemeente Leek stopt met de twee gratis camperplekken op De Tip, een parkeerplaats in het centrum.

Leek bood sinds mei dit jaar de twee plekken gratis aan, maar dat blijkt achteraf niet te mogen. Geld heffen voor de plekken is een kansloos verhaal, zeggen vijf van de zes partijen in Leek.

Erg populair bleken de plekken trouwens niet. Er is geen water- of stroomaansluiting en er heeft, sinds bekend is dat camperaars daar kunnen overnachten, nog nooit een camper gestaan.

Soap

In 2006 werd in Leek al gesproken over het realiseren van camperplekken. Niet nodig, was toen de conclusie. Vervolgens is in 2013 gesproken over gratis camperplekken op het parkeerterrein van Landgoed Nienoord. Maar daar waren ondernemers en enkele politieke partijen op tegen. Vanaf 2014 probeert het college om gratis camperplekken in het centrum van Leek te realiseren.

Tik over de vingers

Twee camperplekken op De Tip leken de uitkomst. De gemeente plaatste in mei dit jaar een bordje, waarop staat dat mensen met een camper daar gratis kunnen overnachten. Vervolgens kreeg Leek een tik over de vingers. Deze plekken gratis aanbieden mag namelijk niet. Het college besloot daarop om de camperplaatsen niet op te heffen, maar om een kostendekkend tarief te gaan hanteren van vijftien euro per nacht. Maar die plannen zijn woensdagavond genadeloos afgeschoten.

Geen blad voor de mond

'Wij zijn in een soap beland', 'Dit schiet het doel voorbij' en 'Blaas de heleboel maar af.' De ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en VVD namen woensdagavond geen blad voor de mond. Zij zien helemaal niets in betaalde camperplaatsen op de Tip. Alleen het CDA is positief.

Burgemeester Berend Hoekstra besloot daarop de plannen maar overboord te gooien: 'We moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Daar heeft sinds mei nog nooit een camper gestaan en een grote meerderheid is tegen. We stoppen er maar mee.'