D66 en CDA Haren 'verbaasd en teleurgesteld' over opstappen coalitiepartner

Het gemeentehuis van Haren (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De Harense coalitiepartijen D66 en CDA zijn 'verbaasd en teleurgesteld' over het besluit van Gezond Verstand Haren (GVH) om uit het college te stappen.

De partij stapte uit het college van Haren, omdat er informatie aan Groningen en Ten Boer wordt gegeven. Met die informatie wordt volgens GVH een voorschot genomen op de herindeling, waar het college fel tegen is. De partij liet wethouder Mariska Sloot haar ontslag indienen.

Verklaring

'Met elkaar hebben de drie partijen zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren', schrijven D66 en het CDA in een verklaring. 'Met elkaar hebben zij het verbeterplan Beterr Haren geformuleerd en werken zij hard aan de uitvoering ervan. (...) Allemaal in het kader van het continueren van een zelfstandige status. Deze stap van GVH draagt daar uiteraard niet aan bij. Integendeel.'

Gemeente blijft bestuurd worden

Ondanks het vertrek van wethouder Sloot, blijft het college in functie. 'Over het 'hoe nu verder', zullen de fracties zich beraden. Vooralsnog is het zittende college voldoende op sterkte om tijdens het kerstreces de gemeente te besturen.'

