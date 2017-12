Geen zeges van Kromowidjojo in Lausanne

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij kortebaanwedstrijden om de Swim Cup in het Zwitserse Lausanne geen overwinning kunnen boeken. Ze eindigde als tweede op de 50 meter vlinderslag en tikte als vierde aan op de 100 meter vrije slag.

De Groningse topzwemster voelde wellicht nog de inspanningen van de EK kortebaan vorige week in Denemarken. Kromowidjojo veroverde op dat toernooi onder meer goud op de 100 meter vrij en de 50 meter vlinder en zilver op de 50 meter vrij.

In Lausanne klokte ze op de 50 vlinder 25,12. Alleen de Japanse Rikako Ikee was sneller (25,06). Op de 100 vrij kwam Kromowidjojo niet verder dan de vierde plaats in een tijd van 52,16. Femke Heemskerk tikte als vijfde aan in 52,34. Charlotte Bonnet uit Frankrijk was de snelste in 52,06.

Lees ook:

- Kromowidjojo slaat open NK kortebaan over

- Zeer succesvolle Kromowidjojo besluit EK net buiten het podium

- 'Kromo' pakt vijfde gouden plak in nieuw wereldrecord en plaatst zich voor finale 100 meter vlinderslag