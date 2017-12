Raad Ten Boer kritisch op handelen gemeente bij locatie wisselwoningen

De gemeenteraad van Ten Boer is kritisch op de wijze waarop de gemeente heeft gehandeld bij het aanwijzen van een locatie voor zestig wisselwoningen in Ten Post. De beoogde locatie is een stuk boerenland aan de N360.

Volgens de fracties van de PvdA, Algemeen Belang en de ChristenUnie hadden de omwonenden van de locatie eerder en beter geïnformeerd moeten worden. De partijen vragen zich ook af in hoeverre de locatie nog op tafel moet blijven liggen als serieuze optie.

Via de media

De omwonenden van de locatie in Ten Post vernamen begin vorige week via RTV Noord dat de locatie aan de N360 concreet in beeld was. Volgens de gemeente was het stuk boerenland 'dé locatie' en ligt er een mondelinge overeenkomst over de huur van de grond.

Het nieuws zorgde voor dermate veel onrust in het dorp, dat de gemeente een informatiebijeenkomst over de locatie belegde. Die is dinsdagavond gehouden. Daar werd duidelijk dat zeker zo'n honderd omwonenden zich niet kunnen vinden in de keuze voor deze locatie.

Vraagtekens

'Hoe is het mogelijk dat inwoners niet van de gemeente horen dat er plannen zijn?', vraagt Rita Pestman (PvdA) zich af. De ChristenUnie zet haar vraagtekens sowieso bij de locatie, nu er in Ten Post zo veel weerstand tegen is. 'Als de omgeving er zo over denkt, kun je deze locatie dan nog wel doorzetten?', zegt raadslid Henk Kooistra.

Pestman wil ook van wethouder Annie Postma (GroenLinks) weten of de locatiekeuze weer open ligt, nu er zo veel kritiek is.

Niet met opzet

Postma geeft aan dat de gemeente 'altijd zo goed mogelijk probeert te communiceren'. Ze gaat daarbij ook enigszins door het stof. 'Dit is een lastig communicatiedossier', zegt de wethouder. 'Maar we doen echt ons best. We doen niet met opzet dingen fout.'

De wethouder geeft aan dat de locatiekeuze wel open ligt, maar dat de gemeente niet zonder reden in eerste instantie bij de beoogde locatie is uitgekomen. 'Maar we hebben gisteren input gekregen van de omwonenden en daar gaan we mee aan de slag', aldus Postma.

Verder onderzoek

De omwonenden worden in januari opnieuw bijgepraat over de stand van zaken. Tot die tijd wordt ook een alternatieve locatie voor de wisselwoningen in Ten Post verder onderzocht.

