Definitief: Stad investeert zes miljoen euro in luchthaven Eelde

De gemeenteraad van Groningen is woensdagavond akkoord gegaan met een investering van zes miljoen euro in Groningen Airport Eelde. Er zou eigenlijk twaalf miljoen euro betaald moeten worden, maar dat vindt de stad te veel.

Partij voor de Dieren, SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks zijn tegen de investering.

Toekomstplan

Er ligt een toekomstplan voor het vliegveld klaar, dat 46 miljoen euro kost. Aandeelhouders Assen, Tynaarlo, Groningen en de provincies Groningen en Drenthe moeten dat bedrag ophoesten. Maar de stad wil dus minder investeren dan ze eigenlijk zou moeten, op basis van haar aandelen. Daarom zit er nu veertig miljoen euro in het potje. De directeur van het vliegveld liet eerder al weten dat de lagere bijdrage vanuit de stad niks uitmaakt.

Aandelen afstoten

Deze investering van de gemeente Groningen in Eelde is in principe de laatste. Het college wil namelijk vanaf volgend jaar af van de aandelen. 'De opbrengsten die we krijgen uit de verkoop van de aandelen gaan naar de luchthaven', laat wethouder Joost van Keulen (VVD) weten.

Stadspartij, ChristenUnie en CDA probeerden daar nog een stokje voor te steken. De partijen willen de aandelen behouden en zo invloed blijven houden op de uitgaven die worden gedaan in het kader van het toekomstplan. Een meerderheid van de raadsleden zag dat plan niet zitten.

Compensatiepakket

Op aandringen van D66 komt er wel een compensatiepakket voor een groenere binnenstad. Zo is er 3,5 miljoen euro om de binnenstad groener te maken en vijf miljoen euro voor een milieuvriendelijker openbaar vervoer. CDA en Stadspartij waren tegen dit compensatiepakket.

Werkgelegenheid

De SP diende nog een motie in om met een minimumpercentage te komen wat betreft het aantal werkplekken op vliegveld Eelde voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wethouder Van Keulen zag het niet zitten om de motie over te nemen, maar zei wel 'in de geest van de motie' te willen handelen. Ondanks dat is de motie van SP wel door de gehele raad ondersteund.

