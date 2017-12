Gemeenteraad Grootegast moet in de kerstvakantie komen opdraven

De gemeenteraad van Grootegast moet dit jaar mogelijk nog een keer vergaderen. Op de agenda staat dan één punt: de fusie van de basisonderwijsorganisaties Westerwijs en Penta Primair.

Het openbare Westerwijs en het christelijke Penta Primair willen per 1 januari 2018 fuseren tot de stichting Quadraten. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft begin december al ingestemd met die fusie en woensdagavond gaven ook de raden van Marum en Leek hun zegen aan de samenvoeging. Maar de gemeenteraad van Grootegast ligt dwars.

Statuten

In Grootegast is men vóór de fusie, maar tegen de statuten van de nieuwe organisatie. Volgens de raad voldoen de statuten niet aan de wet op het primair onderwijs. De raad heeft nu een onafhankelijk jurist aan het werk gezet om de zaak uit te zoeken. Mogelijk komt die nog deze week of anders kort na de kerstdagen met een advies. Mocht dat zo zijn, dan moet de raad tijdens het kerstreces toch nog aan de bak om voor 1 januari over de fusie te stemmen.

Onderwijswethouder Sjabbo Smedes van Grootegast bevestigt dat er mogelijk al snel een juridisch advies ligt. 'Als we willen dat de fusie per 1 januari ingaat, dan moet de raad inderdaad nog bij elkaar komen. Of dat gebeurt weet ik niet, want dat is een beslissing die de raad zelfstandig moet nemen.'

