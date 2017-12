Stunt blijft uit voor BGV in bekertoernooi

De basketballers van BVG hebben woensdag niet voor een verrassing kunnen zorgen in de vierde ronde van het bekertoernooi. De Groningse promotiedivisionist verloor met 57-86 van Aris Leeuwarden, dat in de eredivisie uitkomt.

De Friezen die zesde staan in de eredivisie, liepen al snel uit in de Oude ALO, de thuishal van BVG. De Groningers staan achtste in de promotiedivisie. Na het eerste kwart stond het 19-32. Halverwege was de stand al 30-52. In de tweede helft liepen de bezoekers nog verder uit.

Topscorers

Aris-spelers Valentijn Lietmeijer uit Uithuizen en Nate Kratch waren de topscorers met 17 punten. Mark-Peter Hof was topscorer voor BVG met 12 punten.

Blessure Lietmeijer

Lietmeijer ging in het laatste kwart door zijn enkel en moest geblesseerd van het veld.

Kwartfinales

Aris Leeuwarden gaat door naar de kwartfinales van het bekertoernooi. Donar heeft zich eerder al geplaatst voor deze finales, die over twee wedstrijden worden beslist. Donar ging door nadat BAL uit Weert zich had teruggetrokken uit de bekercompetitie.

