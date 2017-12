Leendert Klaassen (CDA) wordt waarnemend burgemeester Westerwolde

Leendert Klaassen (CDA) is de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Westerwolde. Als waarnemend burgemeester blijft hij aan tot er een door de Kroon benoemde burgemeester is, vermoedelijk rond de zomer.

Klaassen was eerder burgemeester van de gemeenten Midwolda en Zuidhorn. Ook was hij werkzaam als griffier van de Eerste Kamer. Op dit moment is Klaassen voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool, maar daar stopt hij per 31 december mee.

'Heel erg leuk'

Eigenlijk zou Klaassen dus per 1 januari met pensioen gaan. Toch vindt hij het 'heel erg leuk' de eerste waarnemer van Westerwolde te worden.

'Ik ben mijn loopbaan als burgemeester begonnen in Midwolda, toen dat nog een zelfstandige gemeente was. Ik heb dus affiniteit met het gebied, ook omdat ik vrij vaak in Westerwolde kom. Bovendien vind ik het eervol om als waarnemend burgemeester gevraagd te worden.'



Niet de eerste herindeling

Klaassen hoopt de nieuwe gemeente op gang te brengen. Dat doet hij met de nodige ervaring: toen hij in 1990 burgemeester werd van Zuidhorn kreeg Klaassen daar ook te maken met een herindeling.

'Uit die ervaring neem ik mee dat het belangrijk is om vanaf het begin van de gemeente een goede aansluiting te zoeken met de bewoners van de gemeente. Ik vind het belangrijk om in contact te komen met de bevolking.'



Gemeentebelangen en PvdA

Klaassen krijgt in Westerwolde te maken met een college dat bestaat uit Gemeentebelangen Westerwolde en de Partij van de Arbeid. Naast de waarnemend burgemeester zijn er vier wethouders aangesteld: Giny Luth en Harrie Brunen namens Gemeentebelangen en Wietze Potze en Bart Huizing namens de PvdA.

