Enthousiasme over tiny houses in Marum

De bouw van tiny houses in de gemeente Marum is een stap dichterbij sinds de raadsvergadering van woensdagavond. Bijna twee jaar nadat VVD-raadslid Ina van Deventer het onderwerp op de agenda zette, stemde de raad in met een onderzoek naar de behoefte aan dit type woningen.

Tiny houses zijn eenvoudige woningen met een maximum woonoppervlak van vijftig vierkante meter.

Overal snel verkocht

Van Deventer is opgetogen dat haar voorstel unaniem werd gesteund door de raad. 'Er is behoefte aan dit soort woningen. Ze zijn betaalbaar en overal waar ze gebouwd worden zijn ze snel verkocht. Ik weet zeker dat er ook inwoners van Marum zijn die in een dergelijk huisje willen wonen.'

Mogelijke locaties

Wethouder Jan Vos (PvdA) is ook enthousiast en hij heeft al een paar mogelijke locaties in gedachten. Welke dat zijn wil hij niet zeggen. 'We moeten eerst onderzoeken of het daar kan en hoe groot de behoefte is onder onze inwoners.'

