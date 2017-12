Burgemeester in voorwoord Vindicat-almanak: 'Maatschappelijke mores gelden voor ons allemaal'

'Vindicat moet een vereniging worden met oor en oog voor wat er speelt in de Groninger samenleving. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn, één die ik toejuich.'

Dat schrijft burgemeester Peter den Oudsten van Groningen in de nieuwste jaarlijkse almanak van studentenvereniging Vindicat die woensdagnacht om twaalf uur is gepresenteerd.

Maatschappelijke mores

'Vindicat is in beweging. Een aantal incidenten is er de oorzaak van dat Vindicat volop in de belangstelling staat. Ik hoop van harte dat Vindicat er in slaagt de incidenten achter zich te laten. Dat Vindicat zich ervan bewust wordt dat studentenverenigingen deel uitmaken van de lokale samenleving. Maatschappelijke mores zijn niet deelbaar. Ze gelden voor ons allemaal', vervolgt Den Oudsten.

Traditie en verplichtingen

Hij wijst vervolgens op het feit dat Vindicat een traditie van meer dan tweehonderd jaar heeft. 'Weinig studentenverenigingen kunnen dat nazeggen. Dat maakt dat Vindicat een heel bijzondere vereniging is. Op een heel bijzondere locatie aan de Grote Markt, recht tegenover het Groninger stadhuis. Met een spraakmakend gebouw waar niemand omheen kan. Letterlijk en figuurlijk. Die historie en locatie scheppen ook verplichtingen ten opzichte van de Groninger samenleving.'

Goede manier genieten

Tot slot heeft de burgervader nog een advies voor de studenten: 'Uiteindelijk gaat het volgens mij om het samenzijn en het samen beleven. Daar heb je je medeverenigingsleden, je medestudenten en je vrienden voor nodig. Om zelf te groeien. Een leven lang. Vindicat atque Polit biedt je daarbij ongekende mogelijkheden. Maak er op een goede manier gebruik van en vooral: Geniet!'

