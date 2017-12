Economie groeit, maar niet in Groningen

De economie groeit komend jaar, maar niet in Groningen. Onze provincie is de enige waar de economie krimpt. Dat komt door de verminderde gaswinning.

Dat meldt het Economisch Bureau van ING. Wanneer de effecten van de gaswinning buiten beschouwing worden gelaten, staat Groningen overigens wel in de plus.

De economie groeit volgend jaar het hardst in de steden in de Randstad en in de regio Eindhoven. Ook in de rest van het land groeit de economie, in zeven provincies zelfs harder dan het gemiddelde.

Werkloosheid

Ook de werkloosheid neemt verder af. In zes van de twaalf provincies is de arbeidsmarkt volgend jaar zelfs krap te noemen.

Het gemiddelde voor Nederland wordt 3,9 procent. In Groningen is de werkloosheid het hoogst volgend jaar met 5,1 procent.



Lees ook:

- Verminderde gaswinning 'drukt' economische groei

- Delfzijl heeft sterkste daling van werkloosheid