Verplichte rust vrachtwagenchauffeur niet langer in de truck

Vrachtwagenchauffeurs mogen hun verplichte rust niet langer in hun truckcabine doorbrengen. Eens in de twee weken moeten de truckers 45 uur rusten, maar daarvoor moeten ze op zoek naar een alternatieve slaapplaats. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald.

Met die uitspraak wordt de situatie in heel Europa gelijk getrokken. Die regel bestond namelijk al, maar in tegenstelling tot landen als België en Frankrijk, handhaafde Nederland dat verbod niet.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor transportbedrijven, die met extra kosten worden geconfronteerd. 'We zijn d'r al een tijdje mee bezig', zegt directeur Gerrit Hes van transportbedrijf Reining uit Kolham. 'We hebben inmiddels een steunpunt in het zuiden van het land. En per 1 januari hebben we er ook een in Duitsland.' De vrachtwagenchauffeurs kunnen bij deze steunpunten rust nemen.

Ander probleem is de lading, want die moet in de rustperiode van de chauffeur wel bewaakt worden. 'Wij zijn verantwoordelijk voor de lading. Eigenlijk kun je niets anders dan parkeerplaatsen organiseren, die afgesloten kunnen worden en waar chauffeurs kunnen slapen. En dat brengt weer extra kosten met zich mee', zegt Hes.

Hes is het er wel mee eens dat chauffeurs hun rust nemen en over een fatsoenlijke rustplaats kunnen beschikken. 'Je ziet nu soms dat vrachtwagenschauffeurs drie maanden op de truck zitten zonder voorzieningen. Dat kan natuurlijk niet.'