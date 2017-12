RUG neemt eerste zonneweide in gebruik

De Rijksuniversiteit Groningen heeft donderdag haar eerste zonneweide in gebruik genomen. Er staan 1700 zonnepanelen op een terrein aan de Zernikelaan in Groningen, dat is omgedoopt tot Sungrazer.

De universiteit heeft de ambitie om in 2020 25 procent van de benodigde energie zelf op te wekken. De zonneweide is de eerste aanzet, maar er zijn meer plannen. Zo zullen er ook zonnepanelen worden geplaats op een aantal gebouwen van de RUG in de stad Groningen.

Ondergrondse energie-opslag

'Verder maken we gebruik van windenergie en gaan we aan ondergrondse energie-opslag doen', zegt Dick Jager van de Rijksuniversiteit. 'We gaan straks beginnen met de bouw van het Feringa-gebouw. Dat wordt een van de grootste onderwijsgebouwen van ons land en daar gaan we ondergronds energie op slaan.'

KVI

De energie, die bij de Sungrazer wordt opgewekt, gaat rechtstreeks naar het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). Bij dit onderzoekscentrum van de RUG wordt veel energie gebruikt. Een deel daarvan wordt nu met behulp van zonne-energie opgewekt

Dick Jager is er van overtuigd dat de RUG de ambitie om 25 procent van benodigde energie zelf op te wekken gaat halen. 'Als alle plannen doorgaan, dan we die 25 procent met glorie halen.'