Mysterieus verdwenen zanger komt naar De Oosterpoort (Foto: Ferdy Damman (ANP))

De 75-jarige singer-songwriter Rodriguez komt naar De Oosterpoort in Groningen. Hij werd vijf jaar geleden 'opeens' bekend, toen de documentaire 'Searching for Sugarman' over hem werd gemaakt.

De Amerikaanse Sixto Rodriguez maakte in de jaren '60 twee albums en trad op in bars en clubs, maar werd nooit de ster waar hij van droomde. Toch kreeg hij, zonder het zelf te weten, een heldenstatus in Zuid-Afrika. Zelfmoord? Vanwege de thema's die hij bezong, en omdat men dacht dat hij zelfmoord had gepleegd, werd die status alleen maar groter. Ondertussen leidde Rodriguez een anoniem leven. Hij was gestopt als muzikant en werkte als slooparbeider in Detroit. Zoektocht Tot twee Zuid-Afrikanen een zoektocht begonnen naar het verhaal achter de zelfmoord van hun favoriete zanger, en tijdens die zoektocht ontdekten dat hij nog leefde. Het leverde de volgende documentaire op:

De zanger komt op 15 juni 2018 naar de grote zaal van De Oosterpoort.